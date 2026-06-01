Un 21enne di origini marocchine è stato arrestato in Brianza con l’accusa di terrorismo. Secondo il pubblico ministero, aveva pubblicato sui social post che mostravano radicalizzazione religiosa e manifestavano la volontà di compiere atti di martirio. In alcuni messaggi, avrebbe esaltato attentati attribuiti all’Isis. L’indagine ha portato alla sua identificazione e fermo.

Ha pubblicato sui social post peresaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamicocontro i “Cristiani” e “contro l’Occidente”,per incitare “al martirio”, con anche riferimento altragico evento di Modenadel 15 maggio. E due giorni fa ha scritto frasi facendo “ritenere verosimile una suaimmediataazioneper colpire“. Per questo motivo la Procura di Milano ha fermatoZakaria Ben Haddi, un ragazzo di 21 anni di origine marocchine che vive aVimercate, in Brianza, con l’accusa diterrorismo internazionale. Secondo il pm Alessandro Gobbis, sulla base delle analisi dellaDigos, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che, “all’esito di una pericolosa accelerazione della propriaspirale di radicalizzazione ideologico-religiosa“, aveva palesato la propria disponibilità almartirio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brianza, 21enne fermato per terrorismo: ‘Esaltava attentati terroristici dell’Isis’

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