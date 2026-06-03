Terrore in Ucraina | 700 attacchi tra missili e droni fanno 17 morti

In Ucraina, tra missili e droni, si sono verificati circa 700 attacchi nelle ultime ore, provocando la morte di 17 persone. Durante alcuni interventi di soccorso, sono stati segnalati casi di tecniche di double tap, con attacchi successivi a breve distanza. Mosca aveva inviato avvisi ai diplomatici prima di un attacco su larga scala, secondo fonti ufficiali.

Come viene utilizzata la tecnica del double tap contro i soccorritori?. Perché Mosca ha avvertito i diplomatici prima dell'attacco massiccio?. Quale differenza distingue l'aggressione di Putin dal conflitto di Netanyahu?. Cosa segnala l'uso di centinaia di droni sulla prossima escalation?.? In Breve 73 missili e 656 droni hanno colpito 38 località tra il 1 e 2 giugno.. Tecnica double tap a Podilskyi distrugge edificio residenziale di 9 piani.. Offensiva segue rappresaglia russa per attacco ucraino a Starobilsk il 22 maggio.. Attacchi mirano a destabilizzare infrastrutture energetiche e causare blackout a Kyiv.. Almeno 17 morti e oltre 100 feriti dopo l’attacco massiccio di Russia contro Kyiv e altre città ucraine nella notte tra l’1 e il 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

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