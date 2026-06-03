In piazza Saragat, una donna di 55 anni è stata vittima di uno scippo violento. L’autore dell’aggressione è fuggito rapidamente dopo aver sottratto la borsa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sono ancora in corso le indagini per identificare l’autore e raccogliere i testimoni che hanno assistito all’episodio. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui testimoni o sulle modalità di fuga dell’aggressore.

Come ha fatto l'aggressore a fuggire così rapidamente dopo l'atto?. Chi sono i testimoni che hanno assistito all'aggressione in piazza?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della donna portata in ospedale?. Dove si sta concentrando la ricerca dell'uomo responsabile dello scippo?.? In Breve L'aggressione è avvenuta martedì 2 giugno poco prima dell'una di notte.. I volontari della SVS hanno prestato soccorso e accompagnato la donna in ospedale.. I passanti in piazza Saragat hanno assistito e accudito la vittima subito dopo.. Le forze dell'ordine avviano indagini per identificare lo sconosciuto fuggito dopo il furto.. Lo scippo violento in piazza Saragat: una donna di 55 anni finisce in ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in piazza Saragat: scippo violento e una 55enne in ospedale

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