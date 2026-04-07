A Marcianise, durante le celebrazioni del Venerdì Santo, un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver scippato una borsa a una donna mentre si trovava a bordo di un'auto. L'episodio violento ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato il carpentiere subito dopo l'evento. La donna ha subito il furto senza riportare ferite.

Un carpentiere di 49 anni residente a Marcianise è finito sotto custodia dopo aver strappato una borsa a una donna durante le celebrazioni del Venerdì Santo. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso l’individuazione del soggetto poco dopo il furto. L’episodio è avvenuto tra via San Pasquale e via Mondo, mentre era in corso la processione del Calvario. Il soggetto utilizzava una Lancia Y per avvicinarsi alla vittima che stava tornando a casa dopo aver assistito al corteo religioso. Dalla finestra dell’auto, l’uomo ha sottratto la borsa a tracolla della donna, contenente una somma di circa mille euro. La violenza dello scippo ha causato la caduta della persona a terra, mentre il colpevole accelerava verso via Mondo procedendo contromano e urtando diverse auto parcheggiate lungo la strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marcianise: scippo violento in auto, carpentiere arrestato

Arrestato marito e padre violento. Moglie e figli barricati in autoMoglie e tre figli (un 19enne e due minori) costretti a barricarsi in auto per sfuggire alle violenze del marito-padre padrone ubriaco.

Caltanissetta, arrestato stalker violento, aveva anche messo Gps sull’auto della exLa Polizia di Stato ha eseguito a Caltanissetta un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 47 anni,...