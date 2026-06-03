Corea scippata mentre cammina in piazza Saragat | 55enne all' ospedale
Una donna di 55 anni è stata vittima di uno scippo in piazza Saragat poco prima dell'una di ieri, martedì 2 giugno. Mentre camminava, un ladro le ha strappato la borsa e si è allontanato in fretta. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Stava camminando in piazza Saragat quando, poco prima delle 1 di ieri martedì 2 giugno, è stata scippata. La 55enne ha raccontato ai poliziotti intervenuti sul posto che mentre passeggiava le si è avvicinato uno sconosciuto che in pochissimo tempo le ha strappato la borsa buttandola a terra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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