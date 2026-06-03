Corea scippata mentre cammina in piazza Saragat | 55enne all' ospedale

Da livornotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 55 anni è stata vittima di uno scippo in piazza Saragat poco prima dell'una di ieri, martedì 2 giugno. Mentre camminava, un ladro le ha strappato la borsa e si è allontanato in fretta. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stava camminando in piazza Saragat quando, poco prima delle 1 di ieri martedì 2 giugno, è stata scippata. La 55enne ha raccontato ai poliziotti intervenuti sul posto che mentre passeggiava le si è avvicinato uno sconosciuto che in pochissimo tempo le ha strappato la borsa buttandola a terra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Travolto da un’auto mentre cammina sul marciapiede a Casalotti: 55enne morto dopo cinque giorniUn uomo di 55 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto in via di Boccea a Casalotti, dove era stato colpito da una Smart fuori...

Bimbo morso da un pitbull mentre cammina con i genitori a Ponza: ferito gravemente, è in ospedaleUn bambino è stato pugnalato alla gamba da un cane durante una passeggiata con i genitori in una piazza dell'isola di Ponza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web