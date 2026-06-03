Corea scippata mentre cammina in piazza Saragat | 55enne all' ospedale

Notizia in breve

Una donna di 55 anni è stata vittima di uno scippo in piazza Saragat poco prima dell'una di ieri, martedì 2 giugno. Mentre camminava, un ladro le ha strappato la borsa e si è allontanato in fretta. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.