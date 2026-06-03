Terrore in Italia esplosione improvvisa! Colonna di fumo visibile per chilometri

Da thesocialpost.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione improvvisa ha causato una colonna di fumo visibile a distanza, provocando panico in una zona italiana. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, interrompendo una giornata tranquilla. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui danni, ma si segnalano danni materiali e l’intervento delle forze di emergenza. La colonna di fumo si è estesa per diversi chilometri, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

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Il pomeriggio scorreva tranquillo, immerso in una quiete quasi immobile, interrotta soltanto dai suoni abituali della natura e della quotidianità domestica. All’improvviso, un rombo sordo e spaventoso ha squarciato l’aria, scuotendo le fondamenta delle abitazioni limitrofe e propagando un’onda d’urto avvertita nitidamente a chilometri di distanza. Un istante dopo il terribile boato, una densa e scura colonna di fumo ha iniziato a sollevarsi rapidamente verso il cielo sereno, visibile da qualsiasi punto panoramico della zona circostante e trasformando immediatamente una tranquilla giornata in uno scenario di massima emergenza, con i residenti accorsi in strada nel tentativo di comprendere l’origine e la gravità di un evento così devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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