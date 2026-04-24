Studente 12enne insulta docente su WhatsApp | scatta la denuncia arrivano le scuse scritte a mano e il risarcimento di 100 euro alla scuola

Un ragazzo di 12 anni ha inviato messaggi vocali offensivi contro un insegnante in una chat di classe. La vicenda è stata segnalata alle autorità e ha portato a una denuncia. Successivamente, lo studente ha scritto delle scuse a mano e ha versato 100 euro come risarcimento alla scuola. La situazione è stata gestita dalle autorità competenti e dalle istituzioni scolastiche.

A Treviso un alunno di dodici anni ha registrato messaggi vocali offensivi contro un professore in una chat di classe. L'episodio, risalente allo scorso anno e riportato dal quotidiano Il Gazzettino, ha innescato un procedimento che si è chiuso con un gesto di profonda responsabilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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