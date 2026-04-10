Pisa 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici grave episodio in una scuola media
Oggi, in una scuola media del Comune di Castelfranco di Sotto, si è verificata un'aggressione durante l'orario scolastico. Un ragazzo di 12 anni ha ferito con delle forbici una compagna di classe, causando lesioni gravi. L’incidente si è svolto in mattinata e le autorità stanno gestendo la situazione. La ragazza ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
L'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto. La dodicenne colpita è stata soccorsa e portata in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici.
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Ragazzina 12enne aggredisce compagna con delle forbici a scuola. La vittima ricoverata in ospedaleGravissimo episodio di violenza a scuola scaturito da una ragazzina 12enne ai danni di una sua compagna, ferita utilizzando le forbici come un coltello. ilriformista.it