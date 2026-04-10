Pisa 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici grave episodio in una scuola media

Oggi, in una scuola media del Comune di Castelfranco di Sotto, si è verificata un'aggressione durante l'orario scolastico. Un ragazzo di 12 anni ha ferito con delle forbici una compagna di classe, causando lesioni gravi. L’incidente si è svolto in mattinata e le autorità stanno gestendo la situazione. La ragazza ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.