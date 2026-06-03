Terrore a Monterotondo | rogo distrugge casa e ferisce tre persone

Notizia in breve

Un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino ha distrutto una casa a Monterotondo, ferendo tre persone. Le fiamme hanno compromesso la stabilità dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La causa dell’incendio è ancora da accertare. Le persone ferite sono state soccorse e portate in ospedale. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze che hanno scatenato le fiamme.