Terrore a Monterotondo | rogo distrugge casa e ferisce tre persone
Un incendio scoppiato nelle prime ore del mattino ha distrutto una casa a Monterotondo, ferendo tre persone. Le fiamme hanno compromesso la stabilità dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La causa dell’incendio è ancora da accertare. Le persone ferite sono state soccorse e portate in ospedale. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze che hanno scatenato le fiamme.
Cosa ha scatenato le fiamme nelle prime ore del mattino?. Come hanno fatto le fiamme a compromettere la stabilità dell'intero stabile?. Chi potrà rientrare nelle abitazioni interdite dopo le verifiche tecniche?. Quali sono le condizioni di salute attuali dei tre feriti?.? In Breve Incendio scoppiato mercoledì intorno alle ore 4 in un appartamento al piano terra.. Due squadre dei vigili del fuoco con due autoscale e un'autobotte intervengono.. Tre persone ricoverate in ospedale in codice giallo dopo il rogo.. Due unità abitative al piano terra e al primo piano interdette per verifiche.. Incendio a Monterotondo: tre feriti in ospedale e un’abitazione distrutta dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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