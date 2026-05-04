Distrugge il braccialetto elettronico ruba in casa e ferisce un carabiniere | arrestato 21enne

Da cesenatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso primo maggio a Gambettola un 21enne senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri. L’uomo ha distrutto un braccialetto elettronico, ha rubato in una casa e ha ferito un carabiniere durante l’intervento. Sono state contestate accuse di violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni.

Pomeriggio di grande tensione, quello dello scorso primo maggio, a Gambettola. Un 21enne italiano, attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri con una pesante serie di accuse: violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Taglia e distrugge il braccialetto elettronico: arrestato e portato in carcereI Carabinieri della Stazione di Corciano hanno arrestato un 53enne moldavo per aver tagliato e distrutto il braccialetto elettronico che gli era...

Esce di casa in anticipo per l'udienza e fa scattare il braccialetto elettronico: arrestato 39enneUn'uscita fuori orario, non comunicata alle forze dell'ordine, è costata un nuovo arresto a un cittadino di origini ghanesi di 39 anni residente a...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme.

distrugge il braccialetto elettronicoBraccialetto elettronico e violenza di genere: riflessioni sull’effettività della tutelaNel sistema delle misure a tutela delle vittime di violenza di genere, il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento di supporto all’attuazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 282-bis e ... blogsicilia.it

Alessandro Basciano toglie il braccialetto elettronico: Sta venendo a galla tutta la veritàMilano, 28 marzo 2026 – Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità. Così Alessandro Basciano ha commentato ... ilgiorno.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.