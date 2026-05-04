Distrugge il braccialetto elettronico ruba in casa e ferisce un carabiniere | arrestato 21enne

Lo scorso primo maggio a Gambettola un 21enne senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri. L’uomo ha distrutto un braccialetto elettronico, ha rubato in una casa e ha ferito un carabiniere durante l’intervento. Sono state contestate accuse di violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni.

Pomeriggio di grande tensione, quello dello scorso primo maggio, a Gambettola. Un 21enne italiano, attualmente senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri con una pesante serie di accuse: violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Taglia e distrugge il braccialetto elettronico: arrestato e portato in carcereI Carabinieri della Stazione di Corciano hanno arrestato un 53enne moldavo per aver tagliato e distrutto il braccialetto elettronico che gli era... Esce di casa in anticipo per l'udienza e fa scattare il braccialetto elettronico: arrestato 39enneUn'uscita fuori orario, non comunicata alle forze dell'ordine, è costata un nuovo arresto a un cittadino di origini ghanesi di 39 anni residente a... Contenuti di approfondimento Si parla di: Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme. Braccialetto elettronico e violenza di genere: riflessioni sull’effettività della tutelaNel sistema delle misure a tutela delle vittime di violenza di genere, il braccialetto elettronico rappresenta uno strumento di supporto all’attuazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 282-bis e ... blogsicilia.it Alessandro Basciano toglie il braccialetto elettronico: Sta venendo a galla tutta la veritàMilano, 28 marzo 2026 – Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità. Così Alessandro Basciano ha commentato ... ilgiorno.it