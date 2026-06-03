Alle 4 di questa mattina si è sviluppato un incendio in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani a Monterotondo. Le fiamme hanno causato l’evacuazione dell’intero edificio. Tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.

Un incendio è divampato intorno alle 4 di questa mattina in un appartamento al piano terra di una palazzina di quattro piani a Monterotondo. Le fiamme hanno coinvolto l'abitazione, rendendo necessarie operazioni di soccorso immediate.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Roma, esplosione e crollo di una palazzina. Due feriti gravi 22/3/2026

Notizie e thread social correlati

Appartamento in fiamme nella notte: palazzina evacuata, due persone in ospedaleNella notte tra sabato e domenica, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento tra via Bagnolo e via Dismano, vicino a un bar.

Incendio all'Appio Tuscolano: fiamme sul balcone. Palazzina evacuata, tre agenti intossicatiUn incendio si è sviluppato in una palazzina di via Appia Nuova, interessando un balcone di un appartamento.

Argomenti più discussi: Incendio a Monterotondo, tre persone in ospedale e palazzina evacuata; MONTEROTONDO – Incendio in casa, tre intossicati in ospedale; Incendio devasta una palazzina all’alba: tre persone ricoverate e due appartamenti inagibili.

Incendio devasta una palazzina all’alba: tre persone ricoverate e due appartamenti inagibiliUn devastante incendio è divampato all’alba di oggi nel comune di Monterotondo, coinvolgendo una palazzina di quattro piani e provocando il ferimento di tre persone. Il bilancio, pesante ma fortunatam ... msn.com