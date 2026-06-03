Terrore a Genova | 19enne accoltellato all’occhio da una banda
Una banda ha accoltellato un giovane all’occhio durante la notte in un quartiere considerato sicuro. La vittima, di 19 anni, è stata ferita e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’identità degli aggressori e sui motivi dell’attacco. La polizia sta esaminando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Nessuna informazione sui responsabili è stata ancora resa nota.
Come hanno fatto i giovani a colpire in un quartiere sicuro?. Chi sono i responsabili dell'aggressione avvenuta a mezzanotte?. Perché la violenza si sta spostando dalle periferie al centro?. Quali misure prenderanno le autorità per contrastare le bande maranza?.? In Breve Aggressione avvenuta intorno alla mezzanotte in un quartiere di Genova precedentemente considerato sicuro. Attacco rapinatore compiuto da un gruppo di giovani di origine nordafricana. Aggressione inserita in un contesto nazionale con episodi segnalati a Modena e Pergine Valsugana. Criticità emerse sulla gestione dell'integrazione sociale e del controllo del territorio urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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