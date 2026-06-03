Terrore a Genova | 19enne accoltellato all’occhio da una banda

Notizia in breve

Una banda ha accoltellato un giovane all’occhio durante la notte in un quartiere considerato sicuro. La vittima, di 19 anni, è stata ferita e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’identità degli aggressori e sui motivi dell’attacco. La polizia sta esaminando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Nessuna informazione sui responsabili è stata ancora resa nota.