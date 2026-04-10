Terrore a Bari | agguato con lo scooter 19enne colpito da 4 colpi

Nella serata di ieri a Bari, un episodio di violenza si è verificato nel quartiere Carrassi, intorno alle 22:00. Un giovane di 19 anni è stato colpito da quattro colpi di arma da fuoco durante un attacco mentre si trovava in sella a uno scooter in viale Unità d’Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un violento episodio di cronaca ha scosso il quartiere Carrassi di Bari nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, quando un giovane di 19 anni è stato bersagliato da un agguato armato in viale Unità d’Italia. Alessandro Sinibaldi, che compirà vent’anni il prossimo 27 aprile, è rimasto ferito alla gamba destra dopo essere stato colpito da quattro colpi esplosi da due individui su uno scooter Honda SH di colore scuro, i quali sono poi fuggiti rapidamente dopo l’azione. Il giovane, già noto alle autorità per precedenti legati al giro della droga, si trovava sul marciapiede proprio nei pressi della sala giochi Play Games. La struttura, che in quel momento era frequentata da diverse persone, non ha avuto alcun coinvolgimento diretto nell’accaduto, sebbene la vetrina del locale sia stata danneggiata dai proiettili sparati durante l’attacco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Bari: agguato con lo scooter, 19enne colpito da 4 colpi Leggi anche: Agguato a Misterbianco: 19enne ferito a colpi di pistola, killer in fuga Agguato alla Sanità, ancora grave 19enne colpito al petto. Polizia al lavoro sui videoC'è l'ipotesi di uno scontro tra bande rivali dietro il ferimento di Raffaele Pillo e Antonio Martusciello, 19 e 20 anni, nel rione Sanità; acquisite...