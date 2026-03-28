piazza garibaldi 19enne accoltellato per una sigaretta e 5 euro

Nella notte, in piazza Garibaldi, un giovane di 19 anni è stato colpito con un coltello durante una lite. L’aggressore avrebbe chiesto una sigaretta e cinque euro, poi ha estratto un’arma e ferito il ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito al Cto, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni.

L’episodio sarebbe avvenuto nella notte in piazza Garibaldi: il giovane è stato medicato al Cto e dimesso con una prognosi di sette giorni. Un giovane di 19 anni è stato accoltellato alla spalla nella notte a Napoli al termine di un’aggressione avvenuta in piazza Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un uomo che gli avrebbe chiesto inizialmente una sigaretta e successivamente cinque euro. Al rifiuto del giovane, l’aggressore lo avrebbe colpito con un’arma da taglio alla spalla sinistra, per poi allontanarsi. Il 19enne, di origine tunisina, è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cto, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di sette giorni. 🔗 Leggi su 2anews.it

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