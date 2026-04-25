A Viterbo, un uomo ha fatto irruzione in un appartamento scendendo dal terrazzo di via Ioppi. La proprietaria ha incontrato l'intruso all’interno, impedendogli di portare a termine il furto. Dopo aver tentato di rubare qualcosa, il sospettato si è dato alla fuga attraversando le campagne vicine. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gli accertamenti del caso.

? Cosa sapere Un uomo entra in un appartamento in via Ioppi a Viterbo scendendo dal terrazzo.. La donna affronta l'intruso impedendo il furto prima della fuga del sospettato verso le campagne.. Una donna residente al Carmine a Viterbo ha vissuto un giovedì sera di fortissima tensione dopo che un uomo è riuscito a penetrare nel suo appartamento in via Ioppi, sfruttando il discendente dell’acqua per raggiungere il terrazzo del terzo piano. L’episodio si è consumato all’interno di una palazzina dove il silenzio della serata è stato interrotto dal segnale dell’impianto di sicurezza. La centrale dell’istituto di vigilanza privata, ricevuta l’allerta, ha immediatamente coordinato l’invio di una pattuglia sul posto, avvisando contemporaneamente la proprietaria dell’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, ladro scende dal terrazzo: donna faccia a faccia con l’intruso

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