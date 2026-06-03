Un incendio ha devastato un edificio, causando numerose vittime e decine di feriti. Il fumo nero e denso si è diffuso rapidamente, riempiendo ogni stanza e rendendo difficile l’evacuazione. Le fiamme hanno avvolto l’interno in pochi minuti, lasciando poco spazio alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e soccorrere i sopravvissuti.

Il fumo nero e denso ha avvolto ogni cosa in pochissimi istanti, trasformando una tranquilla mattinata in una trappola mortale e soffocante. Le grida di aiuto si sono levate disperate dalle finestre dei piani superiori, mentre il calore diventava insostenibile e le fiamme divoravano rapidamente gli arredi e le pareti della struttura. In quei momenti di puro terrore, decine di persone, per lo più giovani che avevano davanti a loro un’intera vita, si sono ritrovate a lottare per la sopravvivenza, cercando disperatamente una via di fuga tra corridoi ormai impraticabili e l’aria resa irrespirabile dai gas tossici. La solidarietà dei passanti e... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terribile incendio nell’edificio, è strage! Tantissimi morti, decine di feriti

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Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga

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