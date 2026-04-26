A seguito dell'incendio a Crans-Montana, si è aperto un confronto tra Italia e Svizzera riguardo alle spese delle cure mediche dei feriti. La Svizzera ha confermato di aver richiesto il rimborso delle spese sanitarie, sottolineando di rispettare gli accordi firmati. L'Italia, invece, ha risposto alle richieste con dichiarazioni che sembrano alimentare un confronto più acceso tra i due paesi.

Non accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Nonostante l’indignazione sollevata in Italia e le dure parole della Premier Giorgia Meloni, che ha definito “ignobile” la richiesta di pagamento delle spese mediche per i giovani sopravvissuti al rogo, la Svizzera ha ribadito con fermezza la propria posizione. Strage Crans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera Non si tratta più solo di un’iniziativa del Cantone Vallese: il 25 aprile è arrivata la conferma ufficiale dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas). Il governo nazionale svizzero ha chiarito che le norme internazionali sulla mutua assistenza devono essere applicate anche a questa tragedia, che ha causato 41 morti e 115 feriti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendio

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