Corea del Sud incendio in una fabbrica | 14 morti decine di feriti e quattro dispersi

In Corea del Sud, un incendio in una fabbrica di componenti automobilistici a Daejeon ha causato almeno 14 morti, decine di feriti e quattro persone disperse. L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio del 20 marzo, coinvolgendo un edificio industriale della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tentare di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

In Corea del Sud, almeno 14 persone sono morte nell’ incendio scoppiato nel primo pomeriggio del 20 marzo in una fabbrica di componenti automobilistici nella città di Daejeon. 59 i feriti, di cui 25 in gravi condizioni. Le fiamme sono state probabilmente causate da un’ esplosione, così come raccontato dai testimoni sul posto. Gli sforzi degli oltre 500 vigili del fuoco intervenuti si sono concentrati sul prevenire la diffusione dell’incendio a una struttura adiacente e sul rimuovere i prodotti chimici dal sito: la struttura conteneva infatti circa 200 chili di sostanze chimiche altamente reattive. Quattro persone risultano ancora disperse: le ricerche proseguono tra le macerie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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