Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera nel Polesine, tra Veneto e Lombardia. La magnitudo non è stata ancora comunicata, ma sono stati segnalati tremori e alcune scosse di assestamento. Nessun ferito o danno immediato è stato riferito. La zona è stata evacuata temporaneamente e le autorità monitorano la situazione. La scossa è avvenuta a 13 anni dal terremoto più forte che ha colpito la stessa area.

Una scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi nel Polesine, tra Veneto e Lombardia. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato rilevato dall’INGV alle 17:08 con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Ceneselli, in provincia di Rovigo. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il terremoto si è verificato a una profondità di circa 9 chilometri, con coordinate geografiche 45.0283 di latitudine e 11.3962 di longitudine. Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita distintamente in diversi comuni tra il basso Veneto e il Mantovano, soprattutto ai piani alti delle abitazioni. STIMA #PROVVISORIA #terremoto Magnitudo tra 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, la scossa proprio in quella zona a 13 anni dall’incubo. Paura!

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TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA AVVERTITA NETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE

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