Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte al largo delle isole Eolie, tra le aree di Messina e Palermo. La prima, di magnitudo 4.9, si è verificata a una profondità di 29 km, mentre la seconda, di magnitudo 4.6, a 11 km di profondità. I sismi sono stati avvertiti anche a Reggio Calabria.

Il sisma di magnitudo 4.9, si è verificato a una profondità di 29 km, mentre quello di magnitudo 4.6 a una profondità di 11 km Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte in Sicilia, a pochi minuti di distanza al largo delle isole Eolie, tra le aree di Messina e Palermo. La prim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Terremoto al largo delle isole Eolie, scosse di magnitudo 4.9 e 4.6 avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio Calabria

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Temi più discussi: Terremoto al largo delle Eolie, due scosse di magnitudo 4.6 e 4.3: avvertite anche a Palermo, Messina e Reggio Calabria; Terremoto nel Tirreno meridionale, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria; Terremoto al largo delle Eolie, scossa di magnitudo 4.3 avvertita anche a Palermo; Due scosse di terremoto al largo delle Eolie di magnitudo tra 4 e 5 avvertite anche a Messina e Palermo.

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