Terremoto in mare al largo delle Tremiti

Notizia in breve

Alle 22.02 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.1 nel mare vicino alle Tremiti, nella zona sismica ‘Costa Garganica’. L’epicentro si trova a circa 10 chilometri dalle isole, con coordinate 42°N e 15°E. Non sono state segnalate danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune aree costiere, ma non si sono verificati crolli o altre conseguenze evidenti. La protezione civile monitora la situazione.