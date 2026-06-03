Terremoto in mare al largo delle Tremiti

Da foggiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22.02 è stato registrato un terremoto di magnitudo 2.1 nel mare vicino alle Tremiti, nella zona sismica ‘Costa Garganica’. L’epicentro si trova a circa 10 chilometri dalle isole, con coordinate 42°N e 15°E. Non sono state segnalate danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune aree costiere, ma non si sono verificati crolli o altre conseguenze evidenti. La protezione civile monitora la situazione.

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Un terremoto di magnitudo 2.1 è avvenuto nella zona sismica denominata ‘Costa Garganica’ alle 22.02, con epicentro a 10 km dalle Isole Tremiti, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0373, 15.4777 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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