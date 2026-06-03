Un uomo è stato travolto da un tronco a Terranova di Pollino. Il soccorso alpino è intervenuto per estrarlo e prestargli assistenza. La tecnologia SMS Locator ha permesso di individuare la posizione del ferito, facilitando l’intervento. Le difficoltà morfologiche del territorio hanno rallentato il primo intervento, ostacolando l’arrivo dei soccorritori. La zona presenta pendenze ripide e terreno accidentato, che hanno complicato le operazioni di salvataggio.

Come ha fatto la tecnologia SMS Locator a salvare il ferito? Quali difficoltà morfologiche hanno ostacolato il primo intervento dei soccorritori? Chi sono i tecnici specializzati che hanno coordinato il recupero? Dove è atterrato l'elisoccorso per completare l'evacuazione del cittadino??? In Breve Quattro tecnici specializzati tra Terranova di Pollino e stazione Pollino hanno operato. Sistema SMS Locator ha garantito la geolocalizzazione esatta del ferito in zona impervi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terranova di Pollino: uomo travolto da un tronco, soccorso alpino al lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia nei boschi, taglia un albero e viene travolto dal tronco: morto un uomoUn incidente mortale si è verificato questa mattina nei boschi di Ornavasso, nella zona dell'Alpe Bacco.

Leggi anche: Speleologo bloccato a Cuneo: il Soccorso Alpino e Speleologico al lavoro nella grotta

Temi più discussi: Uomo investito da un grosso tronco a Terranova di Pollino, intervento 118 e occorso Alpino e Speleologico Basilicata; Terranova del Pollino, uomo rimasto schiacciato da un albero; Natale 2026, saranno i bambini malati a decorare l’albero di Piazza San Pietro; Natale 2026, dalla provincia di Chieti il tradizionale presepe in piazza San Pietro.

Terranova di Pollino e il 2 giugno: ottant'anni fa una scelta controcorrenteGiugno 1946. L’Italia è un Paese sospeso, un corpo ferito che tenta di rimettersi in piedi tra le macerie ancora calde della guerra e le cicatrici profonde lasciate dal fascismo. Si respira un’aria de ... lasiritide.it

Natale 2026: in piazza San Pietro un abete dalla Basilicata e presepe dall’Abruzzo 1 Giugno 2026 Redazione Le decorazioni dell’albero di Natale, ispirate al tema Il Mondo che vorrei, daranno voce ai bambini malata di tumore, coinvolti nei laboratori di cera x.com

Terranova del Pollino, colpito da pala meccanica di un escavatore: 40enne muore sul lavoroTERRANOVA DI POLLINO - Colpito - per cause in fase di accertamento - dalla pala meccanica di un escavatore, un uomo di circa 40 anni è morto stamani a Terranova del Pollino (Potenza). Secondo quanto ... lagazzettadelmezzogiorno.it