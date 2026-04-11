Tragedia nei boschi taglia un albero e viene travolto dal tronco | morto un uomo

Un incidente mortale si è verificato questa mattina nei boschi di Ornavasso, nella zona dell'Alpe Bacco. Un uomo di circa 60 anni stava tagliando un albero quando il tronco, cadendo, lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Tragico incidente nei boschi di Ornavasso. É successo nella mattinata di oggi, sabato 11 aprile, quando un uomo di circa 60 anni ha perso la vita mentre era intento a tagliare una pianta nella zona dell'Alpe Bacco.La dinamica dell'incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Tragedia nei boschi. Taglia un albero. Colpito dal tronco, muoreStava tagliando una pianta, quando il tronco ha ceduto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. Travolto da un tronco mentre taglia un albero, uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpoUn uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area...