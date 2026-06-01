Un speleologo è rimasto bloccato in una grotta a Cuneo. I soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti durante la notte. L'operazione di salvataggio è durata fino alle 5.40 di stamattina. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause del blocco. L'intervento si è svolto senza ulteriori incidenti.

Si è concluso alle ore 5.40 di questa mattina l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio (Cuneo), dove nel tardo pomeriggio di ieri uno speleologo era rimasto con un arto inferiore bloccato sotto un masso a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti complessivamente 54 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d’Italia, come ha riferito Luca Longo, del Cnsas. Una volta raggiunto l’infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell’arto rimasto incastrato sotto la roccia.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Speleologo bloccato a Cuneo: il Soccorso Alpino e Speleologico al lavoro nella grotta

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Cuneo, speleologo bloccato a 120 metri di profondità: 54 tecnici lo riportano in superficie

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