Terra Matta Talk | dialoghi teatro laboratori e aperitivi al tramonto nel Parco Paduli

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, nel Parco Paduli, si terrà “Terra Matta Talk” dalle 17.30 alle 24. L’evento prevede dialoghi, teatro, laboratori e aperitivi al tramonto, rivolti alle comunità locali. Si tratta di un momento di incontro e confronto dedicato alla costruzione condivisa di nuovi immaginari legati al paesaggio rurale. La manifestazione coinvolge le persone in attività che promuovono la partecipazione e il dialogo sul territorio.