Terra Matta Talk | dialoghi teatro laboratori e aperitivi al tramonto nel Parco Paduli
Sabato 6 giugno, nel Parco Paduli, si terrà “Terra Matta Talk” dalle 17.30 alle 24. L’evento prevede dialoghi, teatro, laboratori e aperitivi al tramonto, rivolti alle comunità locali. Si tratta di un momento di incontro e confronto dedicato alla costruzione condivisa di nuovi immaginari legati al paesaggio rurale. La manifestazione coinvolge le persone in attività che promuovono la partecipazione e il dialogo sul territorio.
SAN CASSIANO - Sabato 6 giugno nel Parco Paduli, dalle 17.30 alle 12, si svolgerà “Terra Matta Talk”, un momento di incontro e confronto dedicato alle comunità locali e alla costruzione condivisa di nuovi immaginari legati al paesaggio rurale. Al centro della giornata ci saranno i progetti “Santi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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