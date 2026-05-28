Street food karaoke e aperitivi Estate in arrivo al Parco Nord
Al Parco Lago Nord torna l’estate con una serie di eventi che includono musica dal vivo, teatro, performance, dj set, attività di wellness, iniziative gastronomiche, oltre a momenti dedicati alla natura e al relax. La programmazione si svolge nell’area del Parco Nord, una delle destinazioni più frequentate nell’area metropolitana di Milano. La stagione estiva si svolgerà nella cornice di uno dei parchi più apprezzati del Nord Milano, con appuntamenti che coinvolgono diverse fasce di pubblico.
Torna l’estate al Parco Lago Nord con tanti appuntamenti di musica live, teatro, performance, dj set, wellness, eventi gastronomici, natura e relax in una delle oasi del Nord Milano e delle arene più apprezzate da tutta l’area metropolitana. "Il cartellone 2026 è il più ricco di sempre: decine di eventi pensati per pubblici diversi, che spaziano dal rock al blues, dalla world music alla pizzica, dal jazz alle serate anni ‘90, senza dimenticare la poesia performativa e il teatro", spiegano gli organizzatori dell’arena estiva. Stasera dalle 18 aperitivo lungo e indie dj set e alle 20 De Cicco & Finoli reinterpretano in chiave Jazz i Fab Four: classici dei Beatles che non invecchiano ma in una veste totalmente nuova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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