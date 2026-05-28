Torna l’estate al Parco Lago Nord con tanti appuntamenti di musica live, teatro, performance, dj set, wellness, eventi gastronomici, natura e relax in una delle oasi del Nord Milano e delle arene più apprezzate da tutta l’area metropolitana. "Il cartellone 2026 è il più ricco di sempre: decine di eventi pensati per pubblici diversi, che spaziano dal rock al blues, dalla world music alla pizzica, dal jazz alle serate anni ‘90, senza dimenticare la poesia performativa e il teatro", spiegano gli organizzatori dell’arena estiva. Stasera dalle 18 aperitivo lungo e indie dj set e alle 20 De Cicco & Finoli reinterpretano in chiave Jazz i Fab Four: classici dei Beatles che non invecchiano ma in una veste totalmente nuova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Street food, karaoke e aperitivi. Estate in arrivo al Parco Nord

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