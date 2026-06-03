Cinque giorni di eventi gratuiti nel polmone verde di Milano | concerti teatro e laboratori al Parco Nord
Dal 3 al 7 giugno, al Parco Nord di Milano, si svolge la 20ª edizione del Festival della Biodiversità. Sono previsti concerti, spettacoli teatrali e laboratori gratuiti. La manifestazione dura cinque giorni e coinvolge diverse aree del parco. L’ingresso è libero per tutti gli eventi. La programmazione comprende attività per tutte le età, con un focus sulla tutela della biodiversità.
Dal 3 al 7 giugno al Parco Nord Milano arriva la 20° edizione del Festival della Biodiversità, con un ricco programma di eventi dedicati e tematici.La nuova edizione e i luoghi del festivalIl tema della nuova edizione è ‘Trame Viventi’, per guardare alla biodiversità non solo come patrimonio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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