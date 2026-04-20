Terni Volley Academy Javier Martinez | Lascio un pezzo di cuore I Dragons sperano ancora nella Serie A

La Conad Terni Volley Academy ha subito una sconfitta nel quarto match della serie contro Savigliano, che ha portato alla retrocessione della squadra. L’allenatore Javier Martinez ha dichiarato di lasciare un pezzo di cuore, mentre i Dragons continuano a sperare nella possibilità di restare in Serie A. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, portando alla fine della stagione per i rossoverdi.

Una retrocessione che ha il sapore della delusione per la Conad Terni Volley Academy. I rossoverdi sono stati superati da Savigliano nel quarto match della serie. Un punteggio (3-0 il finale) che conferma la superiorità dei piemontesi e garantisce loro la permanenza in Serie A3 per la prossima.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni Volley Academy, duemila persone pronte a spingere Javier Martinez e compagni. In arrivo Nelson DidaTre sconfitte al tie break che hanno restituito rinnovate speranze di salvezza alla Conad Pala Terni Volley Academy. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni Volley Academy-Savigliano 0-3, i rossoverdi retrocedono in Serie B; Javier Martinez non riesce nell’impresa: Non è andata…, amara delusione per l’ex gieffino; Javier Martinez, appuntamento da dentro o fuori: il 19 aprile ultimo match a Terni; Javier Martinez non riesce nell’impresa | Non è andata… amara delusione per l’ex gieffino. Javier Martinez non riesce nell’impresa: Non è andata…, amara delusione per l’ex gieffinoAmara delusione per Javier Martinez. L'ex gieffino ha ottenuto una nuova sconfitta con la Terni volley academy, che ha decretato la sua retrocessione dal ... ilsipontino.net Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez: svelato il motivoJavier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley academy nella serata del 19 aprile. Il pallavolista argentino ha rimediato una nuova ... ilsipontino.net Cuore, grinta e PalaTerni: uniti per il sogno salvezza. Terni Volley Academy #playout #gara4 #palaterni #conadpalaternivolleyacademy #savigliano - facebook.com facebook