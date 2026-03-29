Terni Volley Academy-Savigliano 3-2 rimonta dei Dragons e serie Play out allungata

Nel secondo match dei Play Out salvezza, la Terni Volley Academy ha battuto il Savigliano con il punteggio di 3-2. I Dragons hanno rimontato dopo aver perso i primi due set, portando la serie verso un'ulteriore sfida decisiva. L'incontro si è svolto presso il palasport di Terni, dove i padroni di casa hanno cercato di allungare la serie per mantenere viva la speranza di salvezza.

Operazione riscatto per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi ospitano il Savigliano nella seconda gara dei Play Out salvezza. Il primo match è stato appannaggio dei piemontesi (3-0) che hanno dunque sbloccato la contesa alla meglio delle tre gare su cinque partite. La compagine di coach Camardese cerca il successo davanti ai propri tifosi. Al PalaTerni le due squadre scenderanno in campo inizio alle 18. La redazione di ternitoday.it seguirà la partita attraverso una diretta testuale. TERNI VOLLEY ACADEMY: Catinelli Guglielminetti, Ciupa, Biasotto, Martinez, Caporossi, Mugnolo, Troiani, Broccatelli, Hristov, Picardo, Bontempo. All. Camardese SAVIGLIANO: Pistolesi, Schiro, Bonola, Rossato, Sacripanti, Rainero, Ballan, Carlevaris, Galaverna, Rabbia, Quaranta, Guiotto, Bacco, Girotto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni Volley Academy-Savigliano 3-2, rimonta dei Dragons e serie Play out allungata Articoli correlati Leggi anche: Terni Volley Academy-Savigliano, segui in DIRETTA il secondo match dei Play Out Leggi anche: Terni Volley Academy ai Play out: avversario dei Dragons, date e regolamento Tutto quello che riguarda Terni Volley Academy Temi più discussi: Savigliano-Terni Volley Academy 3-0, inizia con una brutta sconfitta la serie Play Out dei Dragons; Terni Volley sconfitta in gara 1 contro Savigliano; Volley A3, inizia col piede sbagliato l'avventura di Terni nella serie playout: Savigliano non perdona; Terni Volley Academy: Il momento che vale una stagione. Lasciamo da parte inutili e sterili polemiche. Terni Volley Academy-Savigliano, segui in DIRETTA il secondo match dei Play OutOperazione riscatto per la Conad Pala Terni Volley Academy. I rossoverdi ospitano il Savigliano nella seconda gara dei Play Out salvezza. Il primo match è stato appannaggio dei piemontesi (3-0) che ha ... today.it Verso Gara-2 Terni-Savigliano, Rossato: Continuiamo a restare unitiÈ già tempo di gara-2 per la serie playout tra Monge-Gerbaudo Savigliano e Terni Volley Academy. Dopo il successo per 3-0 ottenuto in gara-1 di fronte al pubblico amico, infatti, i biancoblù si trasfe ... ideawebtv.it Terni in Rete. . Domingo Bassetti sulla gara 2 play out (si gioca al meglio delle 5 partite) che attende la Terni Volley Academy domenica 29 marzo, ore 18, al PalaTerni contro il Savigliano #TerniVolleyAcademy #domingobassetti #playout #savigliano - facebook.com facebook