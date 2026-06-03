Terni spaccata notturna in un pubblico esercizio | danni all’ingresso e refurtiva recuperata
Nella notte, un’attività commerciale nel quartiere Cospea è stata colpita da una spaccata. I malviventi hanno danneggiato l’ingresso e portato via della refurtiva, che è stata recuperata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita. La zona è stata perlustrata, e sono in corso verifiche per identificare i responsabili.
Una nuova spaccata ai danni di un’attività commerciale di Terni. L’episodio è avvenuto nel quartiere Cospea, dove l’omonimo bar situato nel cuore della zona è stato preso di mira durante la notte. Due uomini hanno utilizzato il posacenere collocato all’esterno del pubblico esercizio, scagliandolo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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