Spaccata alla boutique con l' auto già presi | arrestati due uomini in un albergo Recuperata la refurtiva

Due uomini sono stati arrestati in un albergo dopo aver messo a segno una spaccata alla boutique di via Fantaguzzi nel centro di Cesena. L'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con il recupero della refurtiva e l'arresto dei presunti responsabili. L'episodio è avvenuto durante un tentativo di furto con un'auto che ha sfondato la vetrina del negozio.

Sono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via Fantaguzzi. Accusati del furto di diversi capi di abbigliamento e borse di lusso, due montenegrini di circa 45 anni sono stati rintracciati in un.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Spaccata alla boutique del centro, già presi: arrestati due uomini in un albergo. Recuperata la refurtivaSono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via... Spaccata nel negozio con titolari presi a pugni e carabinieri insultati: due arrestati a BollengoSono stati sorpresi dai titolari di un negozio a infrangere con calci la vetrina del loro showroom per impossessarsi del registratore di cassa, ma... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Monti Boutique, furto con spaccata nel cuore del centro di Cesena -; Spaccata notturna nel cuore del centro, sfasciano la vetrina della boutique e arraffano le borse di lusso; Spaccata notturna. Sfasciata la vetrina della boutique: rubate borse griffate; Cesena, furto notturno alla boutique del centro: una Fiat 500 usata come ariete contro la vetrina. Monti Boutique, furto con spaccata nel cuore del centro di CesenaSpaccata notturna alla Monti Boutique, in via Fantaguzzi, a Cesena, in pieno centro storico. La scorsa notte, attorno alle 4 del mattino, alcuni malviventi, probabilmente due, hanno fatto irruzione ... corrierecesenate.it Spaccata notturna. Sfasciata la vetrina della boutique: rubate borse griffateI ladri sono entrati al negozio ’Monti’ in via Fantaguzzi con una Fiat 500 e hanno asportato la merce di lusso. Danni per decine di migliaia di euro. ilrestodelcarlino.it Torre Spaccata cambia volto: un'isola ambientale in via dei Romanisti per dire addio agli incidenti stradali ift.tt/AYFKOUR x.com Spaccata nello showroom mentre i proprietari sono all'interno: l'assalto di un 20enne e un 17enne VIDEO - facebook.com facebook