Spaccata alla boutique del centro già presi | arrestati due uomini in un albergo Recuperata la refurtiva

Da cesenatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati in un albergo dopo aver commesso una spaccata alla boutique del centro storico di Cesena, in via Fantaguzzi. Gli agenti hanno individuato e fermato i sospetti poco dopo il furto, recuperando anche la merce rubata. L’intervento rapido ha permesso di mettere fine all’episodio e di assicurare i responsabili alle forze dell’ordine.

Sono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via Fantaguzzi. Accusati del furto di diversi capi di abbigliamento e borse di lusso, due montenegrini di circa 45 anni sono stati rintracciati in un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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