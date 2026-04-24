Spaccata alla boutique del centro già presi | arrestati due uomini in un albergo Recuperata la refurtiva

Due uomini sono stati arrestati in un albergo dopo aver commesso una spaccata alla boutique del centro storico di Cesena, in via Fantaguzzi. Gli agenti hanno individuato e fermato i sospetti poco dopo il furto, recuperando anche la merce rubata. L’intervento rapido ha permesso di mettere fine all’episodio e di assicurare i responsabili alle forze dell’ordine.

Sono già stati presi grazie a un'indagine lampo i due presunti autori della spaccata alla Monti Boutique, nel pieno centro storico di Cesena, in via Fantaguzzi. Accusati del furto di diversi capi di abbigliamento e borse di lusso, due montenegrini di circa 45 anni sono stati rintracciati in un.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Spaccata nel negozio con titolari presi a pugni e carabinieri insultati: due arrestati a BollengoSono stati sorpresi dai titolari di un negozio a infrangere con calci la vetrina del loro showroom per impossessarsi del registratore di cassa, ma... Truffano un'anziana di Penne ma vengono intercettati e arrestati in autostrada: refurtiva recuperataI carabinieri e la polizia stradale hanno tratto in arresto due uomini di 35 e 20 anni provenienti dalla provincia di Napoli Avrebbero truffato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monti Boutique, furto con spaccata nel cuore del centro di Cesena -; Spaccata notturna. Sfasciata la vetrina della boutique: rubate borse griffate; Spaccata notturna nel cuore del centro, sfasciano la vetrina della boutique e arraffano le borse di lusso; Cesena, furto notturno alla boutique del centro: una Fiat 500 usata come ariete contro la vetrina. Cesena, furto notturno alla boutique del centro: una Fiat 500 usata come ariete contro la vetrinaSpaccata notturna a Cesena alla boutique Monti in via Fantaguzzi. I ladri hanno usato una Fiat 500 come ariete per infrangere la vetrina e depredare ... corriereromagna.it Monti Boutique, furto con spaccata nel cuore del centro di CesenaSpaccata notturna alla Monti Boutique, in via Fantaguzzi, a Cesena, in pieno centro storico. La scorsa notte, attorno alle 4 del mattino, alcuni malviventi, probabilmente due, hanno fatto irruzione ... corrierecesenate.it Torre Spaccata cambia volto: un'isola ambientale in via dei Romanisti per dire addio agli incidenti stradali ift.tt/AYFKOUR x.com Spaccata nello showroom mentre i proprietari sono all'interno: l'assalto di un 20enne e un 17enne VIDEO - facebook.com facebook