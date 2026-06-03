Un'auto è rimasta bloccata in un sottopassaggio allagato durante un nubifragio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in salvo la donna a bordo. L’acqua ha provocato l’allagamento di alcune strade, trasformando il sottopassaggio in una trappola. Non ci sono altri veicoli coinvolti. La strada rimane chiusa, mentre si valutano i danni causati dal maltempo.

Come ha fatto l'acqua a trasformare il sottopassaggio in una trappola?. Quali sono i segnali per capire se un tratto stradale è pericoloso?. Dove si trovano le zone più vulnerabili ai ristagni idrici a Terni?. Quali strumenti tecnici permettono di anticipare l'arrivo di un nubifragio?.? In Breve L'evento si è verificato mercoledì 03 giugno 2026 a via della Pernice.. Il nubifragio ha causato numerosi allagamenti e gravi disagi alla viabilità ternana.. I sottopassaggi ferroviari rappresentano aree critiche per il rischio di accumulo idrico.. Il monitoraggio tramite radar e satelliti è essenziale per la prevenzione locale.. Nubifragio violento a Terni: una giovane automobilista salvata dai Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, nubifragio blocca un’auto: donna salvata dai Vigili del Fuoco

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