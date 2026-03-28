Una donna è caduta in un pozzo di 15 metri nel Parco della Pace, in via di Monte Stallonara a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla e l’hanno portata in superficie. La donna si trova attualmente in codice rosso.

È stata riportata in superficie dai vigili del fuoco la donna caduta in un pozzo profondo 15 metri del parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. La 41enne è stata affidata al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto la polizia che ha avviato accertamenti. La dinamica dell’incidente Dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna fosse nel parco con i suoi figli. I soccorsi e le condizioni della donna La donna è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Da una primissima ricostruzione era in compagnia dei figli quando è caduta nel pozzo mentre il marito si era allontanato qualche istante per raggiungere la loro auto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roma, donna cade in un pozzo profondo 15 metri al Parco della Pace: salvata dai vigili del fuoco, è in codice rosso

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