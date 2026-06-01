Cade nel Po dal ponte della Pievetta donna salvata dai vigili del fuoco
Una donna è caduta nel fiume Po nella mattina dell’1 giugno a Castelsangiovanni, nella zona di Pievetta. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvarla. La donna è stata tratta in salvo e portata a riva. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sul suo stato di salute.
Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere caduta nel fiume Po. È successo nella mattinata dell'1 giugno a Castelsangiovanni, in località Pievetta. La donna, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, è caduta dal ponte tra Emilia e Lombardia finendo in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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