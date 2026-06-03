Terni il ‘Letz Festival’ itinerante fa ballare il centro cittadino | divieti e limitazioni alla circolazione stradale

Un'ordinanza municipale vieta la circolazione e limita la sosta nel centro cittadino di Terni tra sabato 6 e domenica 7 giugno, in occasione del ‘Letz Festival’, evento musicale itinerante che si svolgerà in quelle giornate.

Un'ordinanza municipale è stata emanata in previsione del ‘Letz Festival’, evento musicale itinerante che si svolgerà in centro tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Il provvedimento si è reso necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità. Le location interessate sono piazza Tacito, la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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