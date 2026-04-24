Terni quarta edizione di ‘Strade di libertà’ | Festeggiare e ricordare Divieti alla circolazione stradale ORDINANZA

A Terni si tiene la quarta edizione di ‘Strade di libertà’, una manifestazione organizzata dalla sezione ’13 giugno’ dell’Anpi per celebrare e ricordare collettivamente la Liberazione. L’evento prevede una serie di iniziative che coinvolgono i partecipanti, mentre è stata emessa un’ordinanza che stabilisce divieti di circolazione stradale durante la giornata. La manifestazione mira a ricordare un momento storico importante attraverso attività pubbliche e commemorative.

Una manifestazione per: “Festeggiare e ricordare collettivamente la Liberazione”. La sezione ’13 giugno’ dell’Anpi organizza ‘Strade di libertà’ giunta alla quarta edizione. Un appuntamento coincidente con i festeggiamenti del 25 aprile con raduno e partenza previsti in piazza Bruno Buozzi (ore.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, fiera di San Valentino: tutte le limitazioni alla circolazione stradale e pedonale ORDINANZAUna ordinanza municipale è stata firmata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Festa della Liberazione 2026: tutti gli eventi in Umbria -; Torna la Deejay Ten a Bari: domenica 19 aprile corsa in città e rivoluzione del traffico. Torna il TIC Festival di Terni: date e primi ospiti confermati per la quarta edizioneIl TIC Festival torna a Terni dal 9 al 12 aprile 2026. Tra i primi ospiti confermati anche Monica Calcagni, Vera Gheno e il team di FantaSanremo. NOTIZIA di Stefano Paglia — 07/02/2026 Il Terni ... multiplayer.it Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospitiLa città umbra dà appuntamento in primavera alla quarta edizione del TIC Festival, l'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale Terni si prepara al TIC Festival 2026 (Terni Influencer ... movieplayer.it Per le strade di Istanbul, la Red Bull è tornata a far vibrare i cuori degli appassionati di Formula 1 con questo sound #SportMediaset facebook Ora è ufficiale, le strade della Roma e di Claudio #Ranieri si separano. Il clima teso degli scorsi giorni ha portato a questo addio anticipato del senior advisor giallorosso. x.com