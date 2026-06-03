Terni debutta la ‘Casa della Comunità | Migliora la risposta che i cittadini si attendono dalla sanità FOTO E SERVIZI

Da ternitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno è stato inaugurato a Terni un nuovo presidio sanitario chiamato ‘Casa della Comunità’, situato in viale Trieste. La struttura offre nuovi servizi e si propone di migliorare la risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini. L’apertura è stata accompagnata dalla presenza di rappresentanti e da un evento pubblico che ha mostrato gli spazi e le funzionalità del nuovo centro.

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Un nuovo presidio sanitario per il territorio ternano. Nel corso della mattinata di mercoledì 3 giugno ha infatti debuttato ‘La Casa della Comunità’ collocata in viale Trieste. La palazzina ‘due’ ha infatti accolto i primi pazienti, che hanno potuto beneficiare anche del parcheggio collocato a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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