Terni debutta la ‘Casa della Comunità | Migliora la risposta che i cittadini si attendono dalla sanità FOTO E SERVIZI

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno è stato inaugurato a Terni un nuovo presidio sanitario chiamato ‘Casa della Comunità’, situato in viale Trieste. La struttura offre nuovi servizi e si propone di migliorare la risposta alle esigenze sanitarie dei cittadini. L’apertura è stata accompagnata dalla presenza di rappresentanti e da un evento pubblico che ha mostrato gli spazi e le funzionalità del nuovo centro.