Sanita’ | si rafforzano servizi Viterbo Rocca inaugura Casa comunita’ Bolsena vicini a cittadini- foto

Questa mattina, il presidente della Regione Lazio ha aperto ufficialmente la nuova Casa della comunità a Bolsena. L’evento ha coinvolto anche il rafforzamento dei servizi sanitari nella zona di Viterbo, con particolare attenzione all’assistenza ai cittadini. La struttura rappresenta un intervento diretto per migliorare l’erogazione di servizi sociali e sanitari nel territorio.

Questa mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa della comunità “Bolsena”. Si tratta della seconda struttura di questo tipo attivata nella Tuscia, a seguito dell’apertura di quella di Bagnoregio, avvenuta lo scorso 17 marzo. Dettagli sull’inaugurazione della Casa della comunità. La Casa della comunità “Bolsena” rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento dei servizi socio-sanitari offerti ai cittadini della zona. Durante l’inaugurazione, Francesco Rocca ha sottolineato l’importanza di queste strutture nel migliorare l’accesso ai servizi e nel promuovere la salute e il benessere della popolazione locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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