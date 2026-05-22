Sanità una Casa della comunità a Soriano nel Cimino per 33mila cittadini | l' elenco dei servizi | FOTO

A Soriano nel Cimino è stata inaugurata una nuova Casa della comunità, che serve circa 33.000 cittadini. Si tratta della terza struttura di questo tipo aperta nella zona della Tuscia, dopo quelle di Bagnoregio e Bolsena. La struttura offre servizi sanitari rivolti alla comunità locale, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza e l’accesso alle cure. È una delle iniziative messe in atto per rafforzare il sistema sanitario territoriale nella regione.

A Soriano nel Cimino è stata attivata la Casa della comunità, la terza della Tuscia dopo quella di Bagnoregio e quella di Bolsena. Ma cosa è e come funziona? È costata circa 600mila euro: un finanziamento con fondi Pnrr che è servito per la riqualificazione e l'adeguamento funzionale per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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