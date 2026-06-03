Terni a fuoco una rivendita di animali | sul posto i vigili del fuoco

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nella notte in una rivendita di animali in via di porta Sant’Angelo a Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I danni causati dal rogo sono ancora da quantificare. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La rivendita di animali ha subito danni significativi a causa delle fiamme.