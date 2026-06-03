Terni a fuoco una rivendita di animali | sul posto i vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato nella notte in una rivendita di animali in via di porta Sant’Angelo a Terni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I danni causati dal rogo sono ancora da quantificare. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La rivendita di animali ha subito danni significativi a causa delle fiamme.
Un incendio è divampato la notte scorsa in una nota rivendita di animali in via di porta Sant’ Angelo, a Terni. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi. Sono in corso i rilievi per risalire alle cause del rogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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