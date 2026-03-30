Incendio a Pontecagnano due silos prendono fuoco | vigili Del Fuoco sul posto

A Pontecagnano Faiano, in via Bellini, si è verificato un incendio che ha coinvolto due silos all’interno di un’area di una fabbrica dismessa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio o sul numero di eventuali feriti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause che hanno innescato l'incendio Fiamme in via Bellini a Pontecagnano Faiano, dove un incendio ha interessato due silos situati all'interno dell'area di una fabbrica dismessa. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e completato le operazioni di messa in sicurezza dell'intera zona. Fortunatamente non si registrano danni a persone né intossicati. Sono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause che hanno innescato l'incendio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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