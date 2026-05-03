A fuoco un campo con ripetitori in via Bonomea | sul posto i vigili del fuoco VIDEO

Oggi pomeriggio, intorno alle 18:50, un incendio si è sviluppato nella parte alta di via Bonomea, davanti al civico 114. Le fiamme hanno interessato un campo in cui sono presenti alcuni ripetitori di segnale televisivo, di proprietà di una società di telecomunicazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Un video mostra le fiamme che avvolgono la zona interessata.

Incendio nella parte alta di via Bonomea, davanti al civico 114. Intorno alle 18:50 di oggi ha preso fuoco un campo in cui sono situati dei ripetitori di segnale per la televisione, di proprietà di Raiway. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, più personale della protezione civile per la.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco: vigili Del Fuoco sul postoSono attualmente in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause che hanno innescato... Vanno a fuoco 13mila metri quadrati di un campo agricolo, l'intervento dei Vigili del fuoco?Nel pomeriggio di giovedì intorno alle ore 16, due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute nel comune di Longiano,...