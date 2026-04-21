Ternana Giuseppe Mangiarano | Incontro costruttivo con i curatori I tempi sono molto stretti serve una soluzione entro fine maggio

La situazione della Ternana calcio si sta intensificando, con il club attualmente in esercizio provvisorio che sta cercando un acquirente. Recentemente, il rappresentante della società ha riferito di un incontro con i curatori, definendolo costruttivo, e ha sottolineato che i tempi sono molto stretti, evidenziando la necessità di trovare una soluzione entro la fine di maggio. La ricerca di un nuovo proprietario si sta rapidamente facendo più urgente.

Sta entrando sempre di più nel vivo la nuova fase della Ternana calcio, con il club in esercizio provvisorio alla ricerca di un nuovo acquirenti per dare un futuro alla squadra rossoverde. A guidare questa delicatissima fare i curatori fallimentari Francesco Angeli e Renato Ferrara, che nella.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tempi stretti per la vendita dell’hotel Sarti: "Le trattative sono in corso e sono più di una" Leggi anche: Acciaierie Valbruna, Urso: serve soluzione strutturale in tempi brevi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ternana, le parole di Mangiarano a Radio Galileo: Giorni drammatici, ma non siamo soli. Ecco come ripartiamo; Ternana, quaranta giorni per dare un futuro al club rossoverde: le tappe e le scadenze; Allenamenti sospesi, aspettando la Federazione: il giorno dopo della Ternana calcio; ? Ternana, Mangiarano TUONA: Settimana più dura degli ultimi 15 anni! Futuro? Nessuna trattativa nascosta... Ternana, Mangiarano: Grazie ai benefattori, offerte al tribunaleIl direttore generale Giuseppe Mangiarano è stato ospite a L’autobus di Radio Galileo e ha parlato del momento della Ternana È stata la settimana più difficile degli ultimi 15 anni della Ternana. I ... calciofere.it Ternana, Mangiarano a Radio Galileo: Grazie ai giocatori e ai benefattori. Ora offerte solo al Tribunale | VIDEOIl direttore generale rossoverde ripercorre i giorni più difficili della storia recente della Ternana: squadra lasciata sola, ruolo dei benefattori e passaggi decisivi in Tribunale. ternananews.it Gli interventi del sindaco Stefano Bandecchi e del direttore generale Giuseppe Mangiarano hanno delineato un percorso chiaro per l’avvenire delle Fere. Iniziato il lavoro in sede dei curatori fallimentari facebook