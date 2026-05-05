La Ternana Calcio si trova di fronte a una scadenza cruciale il 13 maggio, con pochi giorni disponibili per trovare una soluzione che possa garantire il suo futuro. I tempi sono strettissimi e le cifre coinvolte sono elevate, rendendo questa fase decisiva per la società. La situazione richiede decisioni rapide, considerando le scadenze imminenti e le risorse necessarie per affrontare la questione.

Tempi strettissimi e cifre elevate. C’è poco più di una settimana per salvare la Ternana Calcio. La piazza rossoverde resta alle prese con forti timori e dopo l’immediata eliminazione della squadra dai playoff l’attenzione è interamente rivolta a mercoledì 13 maggio, giorno in cui si svolgerà l’asta telematica (il giorno precedente dovrà essere presentata la manifestazione d’interesse) per l’acquisizione del ramo d’azienda sportivo. Anche Stefano Bandecchi non riesce a essere ottimista: "La Ternana è l’argomento peggiore in assoluto – ha dichiarato il sindaco di Terni a Tele Galileo, a margine di un impegno istituzionale – visto che la squadra è uscita dai playoff e adesso non lo so.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, tempi molto stretti e tanti soldi. Il futuro si gioca tutto il 13 maggio

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