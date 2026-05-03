Nella partita tra Lions Teramo e Fasano, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria convincente. Durante la gara sono stati protagonisti alcuni giovani esordienti che hanno segnato i loro primi gol stagionali. Tra i marcatori, spicca il nome di Bernachea, che ha concluso la partita come miglior realizzatore del girone. La partita ha messo in evidenza anche i nuovi talenti emergenti della squadra teramana.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani esordienti che hanno segnato contro il Fasano?. Come ha fatto Bernachea a diventare il miglior marcatore del girone?. Perché il Presidente Chionchio teme per la sopravvivenza economica del club?. Quale strategia punta il vivaio per riportare il Teramo in categoria superiore?.? In Breve Bernachea chiude come capocannoniere del girone con 154 reti segnate.. Yassin Tahar segna 101 reti e ottiene la convocazione Nazionale Under 20.. Esordio con gol dei giovanissimi Ricci, Cerasi e Di Pietrangeli.. Il Lions Teramo chiude il Girone B al quinto posto con 19 punti.. Il Lions Teramo chiude la stagione di Serie A Silver maschile con un netto 37-19 imposto sul Serra Fasano, consolidando così il quinto posto nella classifica del Girone B.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lions Teramo travolge il Fasano: stagione in positivo e nuovi talenti

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