Tentato femminicidio a Volvera | tenta di strangolare e poi di soffocare la moglie che riesce a divincolarsi
Martedì 2 giugno, i carabinieri di None sono intervenuti a Volvera, arrestando un uomo di 51 anni. L’uomo aveva tentato di strangolare e soffocare la moglie nell’appartamento. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare i soccorsi. L’uomo, incensurato, è stato immobilizzato e portato in caserma. Nessuna delle parti ha riportato ferite gravi. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione di lite violenta.
Nella serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, i carabinieri della stazione di None sono intervenuti in un’appartamento a Volvera, immobilizzando e arrestando un 51enne italiano, incensurato, che poco prima aveva tentato di uccidere la propria moglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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