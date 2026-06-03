Tentato femminicidio a Volvera | tenta di strangolare e poi di soffocare la moglie che riesce a divincolarsi

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, i carabinieri di None sono intervenuti a Volvera, arrestando un uomo di 51 anni. L’uomo aveva tentato di strangolare e soffocare la moglie nell’appartamento. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiamare i soccorsi. L’uomo, incensurato, è stato immobilizzato e portato in caserma. Nessuna delle parti ha riportato ferite gravi. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione di lite violenta.