Uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio fermato dalla polizia a Bergamo | le liti prima del femminicidio di una 42enne

Nella tarda mattinata di oggi, a Bergamo, una donna di 42 anni è stata accoltellata dal marito all’interno della loro abitazione in via Pescaria, vicino allo stadio. L’uomo ha poi tentato di togliersi la vita, ma è stato fermato dalla polizia sul posto. Prima dell’omicidio, si erano verificati alcuni litigi tra i due.

Una donna di 42 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nella tarda mattinata di oggi, 18 marzo, in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo, non lontano dallo stadio. Dopo aver colpito la moglie, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita senza riuscirci. È stato fermato dagli agenti e portato in questura. La coppia, italiana, avrebbe almeno una figlia. Le liti nei giorni scorsi. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, coordinata dal pm Antonio Mele, che è arrivato sul posto per il sopralluogo. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio e i rapporti tra i coniugi nei giorni precedenti alla tragedia. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite nella coppia. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Bergamo, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: la polizia sul postoA Bergamo questa mattina un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa, in via Pescarìa.

Leggi anche: Femminicidio a Bergamo in via Pescaria, donna uccisa a coltellate in casa dal marito che poi tenta il suicidio

Tutto quello che riguarda Uccide la moglie a coltellate e poi...

Temi più discussi: Ha ucciso la moglie a coltellate: fissato il processo d’appello per Salamone; Vita in diretta 2025/26 - Ucciso dalla moglie, la figlia: lei pensava solo al patrimonio - 11/03/2026 - Video; Uccide la moglie con cinque coltellate. Per il giudice era sano di mente e ora va a processo; Uccise la moglie, il marito confessa 'non volevo tornare in carcere.

Bergamo, uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidioFemminicidio in via Pescaria a Bergamo. Il marito si è ferito dopo l’aggressione, ma non è in pericolo di vita ... affaritaliani.it

Uccide la moglie 42enne a coltellate e poi tenta il suicidio in via Pescaria VIDEOA Bergamo questa mattina un uomo ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa, in via Pescaria. Poi ha tentato il suicidio. Portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, a quanto ... ilgazzettino.it

VIDEO| Bergamo, uccide la moglie e poi tenta il suicidio: la polizia sul posto - facebook.com facebook

Israele uccide Ali Larijani e il comandante Soleimani #guerrairan x.com