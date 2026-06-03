Una donna è stata accoltellata e strangolata sotto casa a Castrovillari da un uomo di 30 anni, dopo aver rifiutato le sue avances. L'aggressione è avvenuta subito dopo il rifiuto, mentre la vittima si trovava davanti alla sua abitazione. L’uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio e segni di strangolamento.

Tentato femminicidio a Castrovillari. Un uomo ha accoltellato una ragazza, che è rimasta gravemente ferita, perché questa aveva rifiutato diversi suoi tentativi di instaurare una relazione. Dopo il rifiuto l’uomo avrebbe quindi deciso di agire. L’ha aspettata sotto casa e l’ha colpita ripetutamente. La giovane si è salvata grazie all’intervento di un amico, che ha costretto l’aggressore alla fuga. Individuato, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato femminicidio. Tentato femminicidio a Castrovillari L’aggressione a una ragazza a Castrovillari, in provincia di Cosenza, si configura come un tentato femminicidio. Dopo un rifiuto, un trentenne, di cui è stato divulgato il nome, ha deciso di agire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentato femminicidio a Castrovillari, donna accoltellata da un 30enne dopo un rifiuto: l'aspettava sotto casa

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