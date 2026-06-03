A Cosenza, una donna è stata accoltellata dopo aver rifiutato le avances di un uomo di 30 anni. L’uomo aveva cercato di convincerla a intraprendere una relazione, ma al suo rifiuto ha estratto un coltello e le ha inferto un colpo. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio.

AGI - Accoltellata a Cosenza per un rifiuto. Voleva convincerla ad avere una relazione, ma dopo i suoi 'no' l'ha accoltellata. Con quest'accusa i carabinieri di Castrovillari, in provincia di Cosenza, hanno sottoposto a fermo un 30enne. Il tentato femminicidio a Cosenza . I militari sono giunti, la scorsa notte, in Pronto soccorso dove è arrivata una ragazza con ferite di arma da taglio al capo e alla schiena. Dopo aver constatato le gravi condizioni della giovane, i militari dell’Arma hanno avviato le indagini: attraverso il racconto di alcuni testimoni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, si è potuta ricostruire la drammatica dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Cosenza, accoltellata dopo un rifiuto. Arrestato un 30enne per tentato femminicidio

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Cosenza - Operazione antidroga: sequestrato oltre un chilo di stupefacenti

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